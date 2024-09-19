Широков о голах в 5 матчах подряд: «То 20 игр не забивал, то в гонке снайперов. Давайте не будем начинать. Приятно, что дети видят, как папа еще что-то может»

Сергей Широков высказался о своей результативности в этом сезоне.

Нападающий «Сибири » забил гол в пятом матче подряд – в ворота «Куньлуня » (3:1). На счету 38-летнего хоккеиста 7 (5+2) очков в 7 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Давайте не будем начинать – то 20 игр не забивал, то в гонке снайперов. Для меня самое главное, чтобы команда выигрывала. Плюс болельщики, которые нас до конца поддерживают, – это дорогого стоит, очень приятно, аж мурашки, когда весь стадион кричит, поддерживает, спасибо им большое.

Здорово, что после тех трех нехороших для нас игр мы поговорили с ребятами, тренерским штабом, поняли сами внутри коллектива, на чем сделать акцент. Сейчас это работает, нужно строго играть в обороне, потому что в начале сезона нас наказывали за каждую ошибку.

Что касается моих голов, это командная работа. Любой бы забивал – главное, чтобы выигрывали. Приятно, здорово, что дети видят, как папа еще что-то может», – сказал Широков .