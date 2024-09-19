«Детройт» и Зайдер подписали контракт на 7 лет. Кэпхит – 8,55 млн долларов
Мориц Зайдер продлил контракт с «Детройтом».
«Ред Уингз» объявили о подписании семилетнего соглашения с немецким защитником. Средняя зарплата игрока составит 8 550 000 долларов в год.
Зайдер выступает за «Детройт» с сезона-2021/22. В прошлом регулярном сезоне НХЛ он провел 82 игры и набрал 42 (9+33) очка.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Детройта»
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