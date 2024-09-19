Кара пропустит ближайшие матчи «Сибири» из-за смерти матери. Он посвятил ей дубль в игре с «Нефтехимиком»
У Владислава Кары скончалась мать.
Об этом сообщил главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев. Нападающий новосибирского клуба забил два гола в матче против «Нефтехимика» 17 сентября (5:2). Он не участвовал в сегодняшней игре с «Куньлунем» (3:1).
«Влад Кара не праздновал свои шайбы. Он знал уже, что у него ушла из жизни мама, и посвятил ей этот дубль», – сказал Епанчинцев.
Журналист Иван Богун пишет, что в связи со смертью матери хоккеист пропустит ближайшие матчи команды.
После перехода из «Витязя» в «Сибирь» Кара провел 2 матча и забил 3 гола.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Богуна
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