Кара пропустит ближайшие матчи «Сибири» из-за смерти матери. Он посвятил ей дубль в игре с «Нефтехимиком»

У Владислава Кары скончалась мать.

Об этом сообщил главный тренер «Сибири » Вадим Епанчинцев . Нападающий новосибирского клуба забил два гола в матче против «Нефтехимика » 17 сентября (5:2). Он не участвовал в сегодняшней игре с «Куньлунем» (3:1).

«Влад Кара не праздновал свои шайбы. Он знал уже, что у него ушла из жизни мама, и посвятил ей этот дубль», – сказал Епанчинцев.

Журналист Иван Богун пишет , что в связи со смертью матери хоккеист пропустит ближайшие матчи команды.

После перехода из «Витязя» в «Сибирь» Кара провел 2 матча и забил 3 гола.