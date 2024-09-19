Джаред Беднар: «Ничушкин подводил нас последние пару лет. Он важная часть «Колорадо». Уверен, ему будет что сказать команде»

Джаред Беднар высказался о ситуации с отстранением Валерия Ничушкина.

В мае форвард попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ . Он был отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.

В «Колорадо» ранее сообщили , что ждут возвращения россиянина в середине ноября.

«Время лечит все раны. Мы поговорим с командой, попытаемся объяснить им, что именно хотим видеть от каждого, когда дело касается усилий и отношения к работе, а также того, насколько им не все равно и насколько они должны это демонстрировать своими действиями.

Вэл в этом плане подводил нас последние пару лет. Это немного другая ситуация, когда дело касается чьей-то личной жизни. Я думаю, Вэлу не все равно. Я думаю, что он действительно хороший товарищ по команде. И ему еще есть куда расти.

Я уверен, что Вэлу будет что сказать команде. Мы понимаем, что он часть нашей команды, он большая, важная часть нашей команды. Мы постараемся сделать все, что в наших силах, чтобы поддержать его.

Команда – это семья. Иногда приходится справляться с трудностями, нужно уметь и прощать. Думаю, Вэлу тоже есть что сказать команде», – сказал главный тренер «Колорадо » Джаред Беднар .