Джаред Беднар: «Ничушкин подводил нас последние пару лет. Он важная часть «Колорадо». Уверен, ему будет что сказать команде»
В мае форвард попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он был отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.
В «Колорадо» ранее сообщили, что ждут возвращения россиянина в середине ноября.
«Время лечит все раны. Мы поговорим с командой, попытаемся объяснить им, что именно хотим видеть от каждого, когда дело касается усилий и отношения к работе, а также того, насколько им не все равно и насколько они должны это демонстрировать своими действиями.
Вэл в этом плане подводил нас последние пару лет. Это немного другая ситуация, когда дело касается чьей-то личной жизни. Я думаю, Вэлу не все равно. Я думаю, что он действительно хороший товарищ по команде. И ему еще есть куда расти.
Я уверен, что Вэлу будет что сказать команде. Мы понимаем, что он часть нашей команды, он большая, важная часть нашей команды. Мы постараемся сделать все, что в наших силах, чтобы поддержать его.
Команда – это семья. Иногда приходится справляться с трудностями, нужно уметь и прощать. Думаю, Вэлу тоже есть что сказать команде», – сказал главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар.
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