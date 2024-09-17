Экс-форвард «Нефтехимика» и «Сибири» Сетдиков о новом клубе: «Будучи в 29 лет свободным агентом с 33 очками за сезон, был уверен, что проблем в КХЛ не возникнет. ВХЛ не рассматриваю»
Никита Сетдиков рассказал о трудностях при поиске нового клуба в КХЛ.
«С моим трудоустройством дела в затруднительном, но в рабочем режиме. Агент работает. Ищет варианты в КХЛ. На данном этапе я не рассматриваю ВХЛ.
Честно, будучи в 29 лет свободным агентом с 33 очками за сезон-2023/24, был уверен, что проблем у меня не возникнет. Сейчас нахожусь в отличной физической форме, тренируюсь каждый день.
Так что жду предложений от клубов КХЛ. И еще бы хотел добавить, что не стоит верить слухам, что я просил каких-то больших денег в это межсезонье», – сказал нападающий Никита Сетдиков.
В прошлой регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ 29-летний Сетдиков набрал 33 (12+21) очка в 62 играх за «Сибирь» и «Нефтехимик».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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