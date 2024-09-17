Овечкин на вопрос об участии в «Ледниковом периоде»: «С Навкой выступили бы в дуэте. Не увлекаюсь подобными мероприятиями, сосредоточен на хоккее»

Александр Овечкин заявил, что мог бы выступить с Татьяной Навкой в ледовом шоу.

– В Канаде сейчас набирает обороты что-то вроде нашего «Ледникового периода». Там и хоккеисты НХЛ участвуют. Если бы вас позвали на наш «Ледниковый период», пошли бы?

– Не знаю. Я, на самом деле, не увлекаюсь подобными мероприятиями. В будущем, может быть, посмотрим. Пока я сосредоточен на хоккее.

– А если бы все-таки согласились на участие, с кем из фигуристок вам было бы комфортно?

– Думаю, что с Татьяной Навкой, конечно. С ней бы выступили в дуэте, – сказал нападающий «Вашингтона » Александр Овечкин .

Овечкин о своем главном критике: «Моя жена Настя. И похвалить, и покритиковать, и напихать может. Она смотрит каждую игру. Разбирается»