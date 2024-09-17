Овечкин на вопрос об участии в «Ледниковом периоде»: «С Навкой выступили бы в дуэте. Не увлекаюсь подобными мероприятиями, сосредоточен на хоккее»
Александр Овечкин заявил, что мог бы выступить с Татьяной Навкой в ледовом шоу.
– В Канаде сейчас набирает обороты что-то вроде нашего «Ледникового периода». Там и хоккеисты НХЛ участвуют. Если бы вас позвали на наш «Ледниковый период», пошли бы?
– Не знаю. Я, на самом деле, не увлекаюсь подобными мероприятиями. В будущем, может быть, посмотрим. Пока я сосредоточен на хоккее.
– А если бы все-таки согласились на участие, с кем из фигуристок вам было бы комфортно?
– Думаю, что с Татьяной Навкой, конечно. С ней бы выступили в дуэте, – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Овечкин о своем главном критике: «Моя жена Настя. И похвалить, и покритиковать, и напихать может. Она смотрит каждую игру. Разбирается»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
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