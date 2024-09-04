Овечкин улетел в США для подготовки к сезону НХЛ с «Вашингтоном» («СЭ»)

Александр Овечкин вылетел из России в США для подготовки к новому сезону НХЛ

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс ». Капитан «Кэпиталс» 4 сентября вылетел в Вашингтон для подготовки к предстоящему сезону, который стартует 4 октября.

В прошлом сезоне Овечкин провел 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 65 (31+34) очков. В 4 играх плей-офф форвард «Вашингтона » не отметился результативными действиями.