Григорий Панин: «Больше не сыграю в рекламных коньках. Целью был не мой заработок, а помощь детям с непростыми заболеваниями»
«В этом сезоне я больше не сыграю в рекламных коньках.
После вызванного резонанса вокруг истории с моими брендированными коньками, мне сообщили в КХЛ, что больше я не смогу выйти на лед с нанесением моих друзей из FIT SERVICE.
Вместе с FIT SERVICE мы уважаем решение лиги. Несмотря на сложившуюся ситуацию с ограничениями, мы продолжим делать нашу задачу – помогать нуждающимся.
Целью рекламной интеграции на коньки не стоял мой заработок. Как я уже говорил, деньги, полученные от нашего партнерства, мы хотим потратить на помощь детям с непростыми заболеваниями. И показать пример, как играя в любой вид спорта, можно быть полезным нуждающимся!» – написал капитан «Салавата Юлаева» в телеграм-канале.
Фото: t.me/panin_57/432
Нонсенс в КХЛ: капитан «Салавата» нанес рекламу на коньки. Лига запретила через 2 матча
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