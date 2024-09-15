Григорий Панин: «Больше не сыграю в рекламных коньках. Целью был не мой заработок, а помощь детям с непростыми заболеваниями»

Григорий Панин сообщил, что больше не сыграет в коньках с рекламой.

«В этом сезоне я больше не сыграю в рекламных коньках.

После вызванного резонанса вокруг истории с моими брендированными коньками, мне сообщили в КХЛ, что больше я не смогу выйти на лед с нанесением моих друзей из FIT SERVICE.

Вместе с FIT SERVICE мы уважаем решение лиги. Несмотря на сложившуюся ситуацию с ограничениями, мы продолжим делать нашу задачу – помогать нуждающимся.

Целью рекламной интеграции на коньки не стоял мой заработок. Как я уже говорил, деньги, полученные от нашего партнерства, мы хотим потратить на помощь детям с непростыми заболеваниями. И показать пример, как играя в любой вид спорта, можно быть полезным нуждающимся!» – написал капитан «Салавата Юлаева» в телеграм-канале.

Фото: t.me/panin_57/432

Нонсенс в КХЛ: капитан «Салавата» нанес рекламу на коньки. Лига запретила через 2 матча