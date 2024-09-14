Нонсенс в КХЛ: капитан «Салавата» нанес рекламу на коньки. Лига запретила через 2 матча

Красивая история сорвалась.

Необычный сюжет в КХЛ – капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин разместил рекламу на собственных коньках. И уже убрал ее – после вмешательства лиги.

Что и зачем рекламировал Панин?

Первые два матча сезона защитник отыграл в коньках с крупными ядовито-оранжевыми вставками и логотипом известного автосервиса, работающего в России и Казахстане.

Панин сам придумал идею и обратился к компании. Представители игрока искали спонсора из сферы, которая не была представлена в КХЛ – чтобы не нарушить регламент. Именно по этой причине Панин не рассматривал букмекеров, страховщиков и банки.

Григория можно было узнать по походке еще в позапрошлом сезоне. Январь-2023 он провел в коньках в поддержку Родиона Амирова, у которого за год до этого выявили опухоль головного мозга. Позднее Панин оставил один из этих коньков на могиле Родиона в Ишимбае.

Часть денег от рекламы на новых коньках Григорий планировал пожертвовать. «Эта рекламная интеграция также дань памяти Амирову, – сказал Панин уфимским журналистам. – Он боролся и показывал всем пример мужества. С его болезнью долго не живут, но он продолжал биться, показывал, что может ее преодолеть. Также он помогал детям. Хочется продолжить его дело, чтобы часть денег от контракта поступила нуждающимся».

Панин сохранил память об Амирове и на визуальном уровне – номер 27, под которым выступал Родион, был нанесен над логотипом автосервиса и обведен в сердечко.

А что КХЛ?

Панин не впервые коллаборирует с автосервисом – прежде уже снимался в видеопроекте компании. «Насколько я знаю, у него три разных автомобиля под разные цели, – рассказывал Олег Бачманов, руководящий маркетингом в автосервисе. – Он достаточно увлекающаяся натура – не просто ездит из точки А в точку Б, а действительно любит заниматься своими авто. <…> Панин очень хорошо ложится под контент канала, потому что мы не рассказываем про бренды. Мы рассказываем про автомобили и жизнь с ними», – рассказал Бачманов.

Григорий сыграл в рекламных коньках всего два матча – больше не позволила КХЛ. Нанесение рекламы на коньки не противоречит регламенту, но «Салават» не добился разрешения от лиги и этим нарушил правила. «Клубы в любом случае обязаны согласовывать с лигой размещаемую рекламу согласно пунктам 10.2 и 10.3 статьи 4 главы 2 регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ. Данное размещение рекламных материалов не было согласовано с КХЛ. Лига узнала о размещении из поста на странице игрока в социальной сети».

Панин сдержанно прокомментировал решение КХЛ. «Вместе с брендом мы уважаем решение лиги. Несмотря на сложившуюся ситуацию с ограничениями, мы продолжим делать нашу задачу – помогать нуждающимся. Целью рекламной интеграции на коньки не стоял мой заработок. Как я уже говорил, деньги, полученные от нашего партнерства, мы хотим потратить на помощь детям с непростыми заболеваниями. И показать пример, как, играя в любой вид спорта, можно быть полезным нуждающимся!» – написал игрок в личном телеграм-канале. Пост Панина вызвал одобрительную реакцию среди комментаторов.

Панин – не звезда лиги, но на его телеграм подписаны 82 тысячи человек

Пожалуй, даже личные фанаты Панина не включат его в число лучших игроков КХЛ: за последние 5 сезонов он забросил 16 шайб, зато занимает первое место в истории лиги по штрафным минутам (1417). При этом защитник уделяет большое внимание личному бренду, вне льда он один из самых активных российских игроков. На телеграм Григория подписаны 82 тысячи человек – в два раза больше, чем на канал «Салавата».

Панин вместе с капитаном «Металлурга» Егором Яковлевым дважды провел «Уральскую классику» – матч на льду озера Банное с участием профессиональных хоккеистов и детей. Григорий часто дает интервью и снимается у хоккейных блогеров, а в телеграме периодически рекламирует услуги других компаний.

Этим летом Панин попал в локальный скандал. По пути на отдых его машина застряла в грязи, а после того, как Григорий оттуда выбрался, заехал в реку, чтобы ополоснуть шины. «Лучшая мойка выглядит вот так!» – подписал Панин соответствующее видео.

В ответ на критику капитан «Салавата» написал отдельный пост: «Для тех, кто не понимает и пытается пропиариться на историях с моими поездками на природу: я пересекал на своей машине сотни бродов. Все джиперы, путешественники так делают. Все знают, что уже много лет я путешествую и показываю природу Башкортостана, продвигаю туризм и призываю любить и оберегать уникальные красоты Башкортостана. Ни один адекватный человек не будет мыть машину в реке, очень буквально все восприняли фразу «мыть колеса». Пересекая брод, ты автоматически обмываешь автомобиль, даже если этого не хочешь, поэтому прошу не цепляться к контексту фразы! А больше путешествовать и показывать красоты своего региона! Peace».

Панин – воспитанник тольяттинского хоккея и один из самых преданных игроков КХЛ. Этот сезон – восьмой для него в форме «Салавата Юлаева». В лиге только три действующих хоккеиста, дольше него играющих за одну команду.

Фото: khl_official_telegram ; vk.com/hcsalavat