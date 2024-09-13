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  • Козырев о 2:5 от «Сибири»: «Северсталь» контролировала игру, было много голевых моментов – здорово сыграл вратарь соперника» 
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Козырев о 2:5 от «Сибири»: «Северсталь» контролировала игру, было много голевых моментов – здорово сыграл вратарь соперника» 

Андрей Козырев оценил поражение «Северстали» от «Сибири» (2:5).

«Мы неплохо начали этот матч. Контролировали игру. Было много голевых моментов, которые мы создали. Но, увы, эти моменты мы не смогли конвертировать в заброшенные шайбы. Здорово сыграл вратарь соперника (Антон Красоткин отразил 32 броска из 34 – Спортс”).

Затем пропустили, пропустили третий гол и уже четвертый, который забивали нам в меньшинстве – это повлияло на исход матча. Затем уже мало времени было для того, чтобы вытащить игру. 

Третий период? Преимущество было у нас. Мы просто не смогли его реализовать. Здесь на контратаке получили», – сказал главный тренер «Северстали».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
logoСибирь
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logoАндрей Козырев
logoКХЛ
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