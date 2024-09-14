Михаил Воробьев о 2 подряд матчах СКА без голов: «Надо фокус сделать на завершении атак. Понастырнее лезть на ворота»
Команда под руководством Романа Ротенберга уступила «Локомотиву» (0:2) и «Трактору» (0:3).
– Мы не реализовываем свои моменты. Нужно чуть хладнокровнее быть. Выдохнуть и спокойно этот решающий бросок сделать.
– Челябинская команда преподнесла какие-то сюрпризы в Ледовом дворце?
– Они показали то, к чему мы готовились. Ничего сверхъестественного. Просто реализовали свои моменты, а мы – нет.
– Первый матч дома, может, на вас трибуны «давили»?
– Нет, наоборот, трибуны полные, гнали нас вперед, придавали сил.
– В перерывах тренеры СКА что-то пытались изменить или считали, что все идет как надо, при счете 0:0?
– То, что было в раздевалке, останется в раздевалке.
– Матчи против «Локомотива» и «Трактора» можно сравнить? Где было больше шансов забить?
– Да шансы всегда есть. Мы от своей игры отталкиваемся. Надо фокус сделать на завершении атак, понастырнее лезть на ворота, и тогда голы придут, – сказал форвард клуба из Санкт-Петербурга.
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