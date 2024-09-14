Макгроарти набрал 1+1 в 1-м матче в форме «Питтсбурга» – с «Бостоном» на турнире новичков. Вратарь «Пингвинс» Мурашов сыграл 27 минут и не пропустил

Форвард Рутгер Макгроарти набрал 1+1 в дебютном матче в форме «Питтсбурга».

14-й номер драфта НХЛ-2022, недавно выменянный клубом у «Виннипега», помог «Пингвинс» обыграть «Бостон » (6:3) в матче турнира новичков Prospects Challenge.

В составе победителей 3 (2+1) очка набрал форвард Тристан Броз. Российский нападающий пенсильванцев Василий Пономарев результативными действиями не отметился.

Российский вратарь «Питтсбурга » Сергей Мурашов , вышедший на лед во втором периоде, за свои 27 минут на льду не пропустил ни одной шайбы, отразив 6 бросков.