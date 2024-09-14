Макгроарти набрал 1+1 в 1-м матче в форме «Питтсбурга» – с «Бостоном» на турнире новичков. Вратарь «Пингвинс» Мурашов сыграл 27 минут и не пропустил
Форвард Рутгер Макгроарти набрал 1+1 в дебютном матче в форме «Питтсбурга».
14-й номер драфта НХЛ-2022, недавно выменянный клубом у «Виннипега», помог «Пингвинс» обыграть «Бостон» (6:3) в матче турнира новичков Prospects Challenge.
В составе победителей 3 (2+1) очка набрал форвард Тристан Броз. Российский нападающий пенсильванцев Василий Пономарев результативными действиями не отметился.
Российский вратарь «Питтсбурга» Сергей Мурашов, вышедший на лед во втором периоде, за свои 27 минут на льду не пропустил ни одной шайбы, отразив 6 бросков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт «Питтсбурга»
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