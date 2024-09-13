«Спартак» представил форму выходного дня – черно-красную. Завтра команда сыграет в ней с «Торпедо»

«Спартак» показал игровую форму, в которой клуб будет играть по выходным дням.

Завтра команда под руководством Алексея Жамнова сыграет с «Торпедо» в новой форме – черно-красного цвета. Матч состоится 14 сентября в «Мегаспорте ». Начало – в 17:00 по московскому времени.