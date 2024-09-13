Защитник «Нью-Джерси» Люк Хьюз выбыл на 6-8 недель из-за травмы плеча.

21-летний американец получил травму во время предсезонной подготовки. Операция ему не потребуется.

Согласно графику восстановления, игрок может пропустить от 10 до 20 матчей на старте нового сезона.

В прошлом сезоне Хьюз провел все 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и вошел в тройку главных претендентов на приз лучшему новичку.

В его активе было 47 (9+38) очков при полезности «минус 25», 28 минутах штрафа и среднем времени на льду 21:28. Также он занял 7-е место в команде по числу заблокированных бросков соперника (55).