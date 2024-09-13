Защитник «Нью-Джерси» Люк Хьюз выбыл на 6-8 недель из-за травмы плеча
Защитник «Нью-Джерси» Люк Хьюз выбыл на 6-8 недель из-за травмы плеча.
21-летний американец получил травму во время предсезонной подготовки. Операция ему не потребуется.
Согласно графику восстановления, игрок может пропустить от 10 до 20 матчей на старте нового сезона.
В прошлом сезоне Хьюз провел все 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и вошел в тройку главных претендентов на приз лучшему новичку.
В его активе было 47 (9+38) очков при полезности «минус 25», 28 минутах штрафа и среднем времени на льду 21:28. Также он занял 7-е место в команде по числу заблокированных бросков соперника (55).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть «Нью-Джерси»
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