Иван Чехович: «Никитин и любую команду с самого низа таблицы завел бы очень высоко. Очень сильный тренер. Просто не всем подходит такой хоккей»

Иван Чехович оценил тренерские качества Игоря Никитина.

– В целом вы согласны, что лига становится все лучше с каждым годом? Перед началом прошлого сезона было невозможно представить, что финал образуют «Металлург» и «Локомотив», и уж тем более, что все так закончится.

– Определенно согласен с этой точкой зрения. Вы абсолютно правы, что даже в начале сезона нельзя было предположить, что «Металлург» станет чемпионом, а мы будем играть в финале.

В том, что «Локомотив» добрался до финала, есть огромная заслуга главного тренера. Не хочу никого обижать и называть конкретный клуб, но уверен, что если бы Игорь Валерьевич возглавил любую команду с самого низа таблицы, то он и ее завел бы очень высоко. Очень сильный тренер. Просто не всем подходит такой хоккей, – сказал бывший нападающий «Локомотива», выступающий за «Витязь».

Чехович о вынужденном уходе из «Локомотива»: «Будь воля Никитина, он бы оставил меня. К нему ноль вопросов, получил от него большую поддержку»