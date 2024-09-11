Чехович о вынужденном уходе из «Локомотива»: «Будь воля Никитина, он бы оставил меня. К нему ноль вопросов, получил от него большую поддержку»

Иван Чехович сказал, что Игорь Никитин мог бы оставить его в «Локомотиве».

Ярославский клуб выставил форварда на драфт отказов, а затем расторг контракт с ним.

– Со стороны кажется, что весь этап карьеры в Ярославле получился каким-то скачкообразным: были яркие голы, был хет-трик в плей-офф в ворота ЦСКА, но стабильности обрести так и не вышло.

– Сейчас, наверное, тяжело так сказать. По моим ощущениям, не так плохо провел первый сезон. Как вы заметили, был и тот же хет-трик в плей-офф. Но довольно сложно, когда играешь через игру, зная, что если сегодня сыграешь не в лучший свой хоккей, то на следующую игру можешь не рассчитывать попасть в состав. Все равно ощущались какие-то мелочи.

К Игорю Валерьевичу Никитину у меня ноль вопросов. Он замечательный человек, с которым мы до сих пор хорошо поддерживаем связь. Лично к нему испытываю большое уважение.

– Он часто пытался вас поддержать в личных беседах?

– Он от всей души хотел мне помочь, но не все сложилось. Даже перед тем, как меня выставили на обмен, он позвонил и удивился, что так происходит. Получил от него большую поддержку: будь его воля, он бы оставил меня в команде. Но как случилось, так случилось, – сказал форвард «Витязя ».