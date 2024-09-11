Романцев о 3:5 с «Салаватом»: «Автомобилисту» надо вернуть должок – тем более при своих болельщиках. Рано или поздно наше большинство заработает, все наладится»

Даниил Романцев высказался о поражении «Автомобилиста» от «Салавата» (3:5).

Команда под руководством Николая Заварухина проиграла второй матч подряд в Фонбет чемпионате КХЛ . До этого «Автомобилист » одержал 2 победы подряд.

– Хороший матч, но мы очень недовольны результатом. Опять индивидуальные ошибки и неудачная игра в неравных составах определили результат. Анализируем и идем дальше, скоро новый матч.

– Последние две игры схожи по сценарию: команда имеет достаточно много времени в большинстве, но не получается реализовать численное преимущество. После вы получаете удаление и пропускаете. В чем проблема?

– Согласен, есть такая закономерность. Но, на самом деле, это не трагедия, здесь нет ничего страшного. Рано или поздно наше большинство точно заработает, потому что у нас сильные игроки выходят на лед при численном преимуществе. Все будет, все наладится.

– Вы вскоре встретитесь с «Салаватом Юлаевым» на своем льду, будет ли место дополнительной мотивации и желанию взять реванш?

– Конечно, надо вернуть должок. Тем более дома, при своих болельщиках. Не скажу, что мы прямо плохо выглядели и ужасно играли сегодня, но все равно нужно играть иначе, – сказал нападающий «Автомобилиста» Даниил Романцев .

Екатеринбургский клуб на домашней арене примет «Салават Юлаев» 14 сентября.