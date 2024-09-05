Ковальчук и Капризов посетили матч «Спартака» и ЦСКА. Илья подписал форму болельщику
Илья Ковальчук и Кирилл Капризов посетили матч «Спартака» и ЦСКА
«Спартак» одержал победу со счетом 4:2 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
На матч пришли бывший форвард красно-белых Илья Ковальчук и нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.
Хоккеисты попали в объективы телекамер в третьем периоде матча.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Хоккей на Кинопоиске»
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