Экс-защитник «Сочи» Александров подпишет контракт с клубом на один день. «Леопарды» будут праздновать 10-летие 10 октября

Юрий Александров вернется в «Сочи» на один день.

Сочинцы сообщили, что рекордсмен клуба по числу проведенных матчей подпишет контракт на один день. Это произойдет 10 октября – когда «Сочи » будет праздновать десятилетие.

Экс-защитник «леопардов» Александров выступал за команду на протяжении семи сезонов и провел 321 игру. Он завершил карьеру в 2023 году.