Экс-защитник «Сочи» Александров подпишет контракт с клубом на один день. «Леопарды» будут праздновать 10-летие 10 октября
Юрий Александров вернется в «Сочи» на один день.
Сочинцы сообщили, что рекордсмен клуба по числу проведенных матчей подпишет контракт на один день. Это произойдет 10 октября – когда «Сочи» будет праздновать десятилетие.
Экс-защитник «леопардов» Александров выступал за команду на протяжении семи сезонов и провел 321 игру. Он завершил карьеру в 2023 году.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Сочи»
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