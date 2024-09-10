Гендиректор «Динамо» о Кузнецове: «Рады, что у СКА получилось привезти такого мастера в КХЛ»
Сергей Сушко выразил удовлетворение из-за перехода Евгения Кузнецова в СКА.
«Евгений – игрок такого калибра, что все клубы хотели бы его увидеть в своих рядах. Однако у каждого существуют определенные планы.
Мы рады, что СКА получил в свою обойму такого игрока. Есть Кузнецов, есть лига КХЛ, и он был бы интересен любой команде оттуда.
Но еще раз говорю: мы рады, что у СКА получилось привезти такого мастера в нашу лигу», – сказал генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
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