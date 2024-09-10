Гендиректор «Динамо» о Кузнецове: «Рады, что у СКА получилось привезти такого мастера в КХЛ»

Сергей Сушко выразил удовлетворение из-за перехода Евгения Кузнецова в СКА.

«Евгений – игрок такого калибра, что все клубы хотели бы его увидеть в своих рядах. Однако у каждого существуют определенные планы.

Мы рады, что СКА получил в свою обойму такого игрока. Есть Кузнецов, есть лига КХЛ , и он был бы интересен любой команде оттуда.

Но еще раз говорю: мы рады, что у СКА получилось привезти такого мастера в нашу лигу», – сказал генеральный директор «Динамо » Сергей Сушко.