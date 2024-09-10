Хедман ожидает, что «Тампа» поборется за Кубок Стэнли: «Мы готовы войти в круг претендентов. Дивизион у нас сложный, надо сразу браться за дело»
Виктор Хедман считает, что «Тампа» готова к борьбе за Кубок Стэнли
«Безусловно, это наша цель. Конечно же, все так говорят перед началом сезона, но мне кажется, что наша команда готова войти в круг претендентов.
Посмотрите на наш дивизион, он очень сложный. В последние несколько лет тон задавали мы, «Флорида», «Бостон» и «Торонто». Но сейчас прибавляют «Оттава», «Монреаль», «Баффало». И «Детройт» становится все лучше.
Вот я и назвал все команды из нашего дивизиона. Так что нам надо будет сразу же браться за дело», – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Лайтнинг».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости