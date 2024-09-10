Хедман ожидает, что «Тампа» поборется за Кубок Стэнли: «Мы готовы войти в круг претендентов. Дивизион у нас сложный, надо сразу браться за дело»

Виктор Хедман считает, что «Тампа» готова к борьбе за Кубок Стэнли

«Безусловно, это наша цель. Конечно же, все так говорят перед началом сезона, но мне кажется, что наша команда готова войти в круг претендентов.

Посмотрите на наш дивизион, он очень сложный. В последние несколько лет тон задавали мы, «Флорида », «Бостон » и «Торонто ». Но сейчас прибавляют «Оттава», «Монреаль », «Баффало». И «Детройт » становится все лучше.

Вот я и назвал все команды из нашего дивизиона. Так что нам надо будет сразу же браться за дело», – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Лайтнинг».