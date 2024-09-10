Кросби верит, что «Питтсбург» может перестроиться на ходу: «Некоторые команды проходили через этот период быстрее прочих. Побеждать хочется всегда»
Перед дедлайном в прошлом сезоне клуб обменял форварда Джейка Генцела – многолетнего партнера Кросби по звену.
О решениях Кайла Дубаса
«Он должен исходить из интересов клуба, это его работа. Я достаточно долго в хоккее и понимаю, что здесь есть сложности. Возможно, в случае с нашей командой в особенности. У него должен быть определенный подход ко всем вопросам. То же самое касается и меня – как игрока. Это хоккей».
О том, что «Питтсбург» может быстро перестроиться
«Некоторые команды проходили через этот период быстрее прочих или немного по-иному. Я считаю, что это возможно. При этом побеждать хочется всегда. Мы играем в хоккей, потому что хотим этого», – сказал капитан «Пингвинс».
Дубас о «Питтсбурге»: «Клуб долго раздавал активы, чтобы победить здесь и сейчас. Мы начали менять этот подход. Есть примеры быстрой перестройки – «Кингс», «Рейнджерс»
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