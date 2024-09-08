Два гола в свои за матч – так вратарь «Металлурга» начал сезон 🙈

Неудача Александра Смолина.

Матч «Металлурга» и «Нефтехимика» (0:2) многие ждали из-за продолжения противостояния тренеров Андрея Разина и Олега Леонтьева, которое неожиданно разгорелось в межсезонье. Инфоповод пришел с неожиданной стороны – вратарь «Металлурга» Александр Смолин напрямую поучаствовал в двух голах соперника.

Во второй половине первого периода 20-летний голкипер не зафиксировал шайбу после броска в упор от Андрея Белозерова. Нападающий «Нефтехимика» уехал за ворота, откуда сделал передачу на пятак. Смолин вроде бы добрался до шайбы, но в итоге протолкнул ее под собой в ворота. Автором гола записали все того же Белозерова.

Полное видео эпизода:

Тот же момент с лучшего ракурса: Смолин почти накрыл шайбу ловушкой, но сам двинул ее не в ту сторону.

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Казалось, что после такого привоза Смолин взбодрился. Несколько раз он выручал «Металлург» и оставлял команде шанс хотя бы на овертайм. Когда до конца игры оставалось менееж двух минут, «Нефтехимик» убежал в очередную контратаку. Вячеслав Лещенко пробил Смолина похожим образом: шайба после его броска застряла во вратарской форме.

Смолин повалился на лед – и она вдруг выпала за линию.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин впервые в регулярке-2024/25 доверил место в воротах не Илье Набокову, который получил отдых после тяжелых игр с «Локомотивом» (2:3) и СКА (5:4 ОТ). В двух матчах у него набралось 64 сэйва. Шанс получил Александр Смолин – голкипер из молодежки, которого с прошлого сезона задействуют в фарме (11 игр за «Южный Урал») и первой команде.

В прошлом сезоне Смолин провел три матча в регулярке – с «Сочи» (4:1), «Амуром» (6:7) и «Авангардом» (3:1). Закончил сезон КХЛ с 93% отраженных бросков и коэффициентом надежности 2,31. Медаль за победу в Кубке Гагарина он тоже получил, хотя в плей-офф лишь раз вышел на замену (3:5 с «Автомобилистом»).

По матчу с «Сочи» тренер «Металлурга» отдельно выделял Смолина – говорил , что тот вытащил команду за волосы. Та игра была для Александра дебютной за клуб на уровне КХЛ. И там он отметился результативной передачей. Первым номером Разин все равно уже тогда видел Набокова, но и Смолина совсем не задвигал.

Предсезонку Александр провел с основой и получил шанс в матче с «Витязем» (4:6). Учитывая появление в воротах уже на старте сезона, можно предположить, что Андрей Разин в этой регулярке будет доверять Смолину гораздо чаще.

Не зря же он защитил вратаря на пресс-конференции: «Ему никто ничего не сказал и не скажет. Все все понимают. Тем более, он столько раз нас выручал во втором периоде, когда все могло быть намного хуже. Он нам давал шанс. Я считаю, он в этих пропущенных голах не виноват ».

Интересно, что в детстве Смолин начинал карьеру на позиции защитника. Так он объяснял смену игрового амплуа: «Я играл в обороне месяц и постоянно ложился под шайбы. Тренеры посмотрели на это и сказали: «Вставай-ка ты на ворота». Сразу понял, что амплуа вратаря подходит мне больше. Так я и стал голкипером».

Смолин закончил матч с 21 сэйвом. «Металлург» не реализовал ни один из 29 бросков в створ. Интересно, что шатаут у «Нефтехимика» оформил Артем Загидулин – голкипер, который в прошлом сезоне оказался не нужен «Металлургу».

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Фото: РИА Новости /Алексей Колчин