Макдэвид, Кросби, Маккиннон, Макар, Уэбер и Прайс – в символической сборной мира от защитника «Барыса» Болье
Нэтан Болье назвал символическую сборную мира
– Символическая сборная мира от Нэтан Болье.
– Не буду оригинальным. В воротах, несомненно, Кэри Прайс.
В линии обороны – Ши Уэбер и Кэйл Макар. В атаке – Сидни Кросби, Коннор Макдэвид и мой тезка Нэтан Маккиннон, – сказал защитник «Барыса» Нэтан Болье
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Shaiba.kz
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