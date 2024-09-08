Макдэвид, Кросби, Маккиннон, Макар, Уэбер и Прайс – в символической сборной мира от защитника «Барыса» Болье

Нэтан Болье назвал символическую сборную мира

– Символическая сборная мира от Нэтан Болье.

– Не буду оригинальным. В воротах, несомненно, Кэри Прайс .

В линии обороны – Ши Уэбер и Кэйл Макар. В атаке – Сидни Кросби, Коннор Макдэвид и мой тезка Нэтан Маккиннон , – сказал защитник «Барыса » Нэтан Болье