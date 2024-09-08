Гендиректор «Торпедо»: «Хоккейный клуб – это люди, прежде всего. Прославленные игроки прошлого не были миллионерами, как в НХЛ, но они многократные чемпионы мира»

Гендиректор «Торпедо» высказался о том, как выиграть Кубок Гагарина.

– Александр Валерьевич, а что надо для победы в Кубке Гагарина? Неограниченное финансирование, сплав молодости и мастерства, что-то еще?

– Очень непростой вопрос. Вы назвали очень важные критерии, но на первое место все равно выходит человеческий фактор. Потому что хоккейный клуб – это, прежде всего, люди.

Когда у тебя есть цель, которая объединяет всех – от административного состава до директора – то победа не за горами. Да, конечно, финансы на сегодняшний день играют значительную роль, но на первом месте все-таки будет человеческий фактор.

Давайте окунемся чуть-чуть в историю. Все наши прославленные хоккеисты играли не за какие-то баснословные гонорары. Да, они хорошо зарабатывали, но они не были миллионерами, как в той же НХЛ. Но они все многократные чемпионы мира, многократные чемпионы Олимпийских игр.

Это люди, которые принесли столько титулов и медалей нашей стране! Поэтому, я считаю, это главный фактор победы в Кубке.

Ну, а дальше это уже мастерство тренеров – правильно подготовить команду, правильно сформировать состав. Ну, и правильно ее финансировать, – сказал генеральный директор «Торпедо » Александр Харламов .