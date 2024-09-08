Александр Харламов: «Сейчас у нас хоккей считается более профессиональным, игроки больше времени дома. В СССР они из 12 месяцев 11 проводили на базе»

Александр Харламов сравнил подготовку игроков к матчам в КХЛ и чемпионате СССР

– Мы встречаемся с вами на старте 17-го сезона КХЛ. Ваш папа [Валерий Харламов] играл под 17-м номером. А вы помните, как отец настраивался на турниры и новый сезон? Было что-то особенное в его подготовке?

– Вы знаете, сейчас времена совершенно другие, потому что сейчас у нас хоккей считается более профессиональным. Соответственно, хоккеисты гораздо больше времени проводят дома.

Они даже на домашние игры приезжают оттуда – это уже нормально. Если мы вернемся в отцовские времена, то система подготовки была совершенно иной. К сожалению, хоккеисты того времени из 12 месяцев в году 11 проводили вне дома. У них были постоянные сборы, очень много времени они находились на своих спортивных базах, и домой их отпускали по большим праздникам.

Это касалось почти всех клубов того времени – и ЦСКА , и «Динамо », и «Спартака ». Все дни перед играми и после них команда проводила на базе. Если выиграли какую-то серию игр, то могли в качестве поощрения отпустить на одну ночь домой – в девять вечера уходишь, а уже в 11 утра должен быть на тренировке, – сказал генеральный директор «Торпедо ».