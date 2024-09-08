Александр Харламов: «Современные хоккеисты не выдержали бы тренировок у Тарасова и Тихонова. Но если раньше в 30 лет уже заканчивали, сейчас играют и в 37»
«Раньше все были очень атлетичными – сначала пройти школу Тарасова, потом пройти школу Тихонова… Тренировки были тогда на износ. Думаю, наши современные хоккеисты не выдержали бы таких тренировок.
Сейчас хоккей более современный, более научный, в него заходит много новых технологий. И это хорошо! Если раньше в 30 лет уже все заканчивали с хоккеем, потому что человеческий организм не выдерживал таких нагрузок, то есть сейчас ребята играют и в 35, и в 37 лет.
Это говорит о том, что просто поменялась техника подготовки. И это, я считаю, плюс», – сказал генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов.
Александр Харламов: «Сейчас у нас хоккей считается более профессиональным, игроки больше времени дома. В СССР они из 12 месяцев 11 проводили на базе»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий