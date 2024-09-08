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Яшкин после 3:2 с «Торпедо»: «У «Ак Барса» задача на сезон всегда одна – Кубок. Первая победа есть, идем дальше»

Дмитрий Яшкин дал комментарий после победы над «Торпедо» (3:2 Б)

Казанский клуб одержал первую победу в сезоне Фонбет чемпионата КХЛ. Капитан казанцев Дмитрий Яшкин забил второй гол своей команды, переведя игру в овертайм. 

– Классная игра в исполнении обеих команд, интересная, для болельщиков уж точно. Главное, что мы победили. Первая победа в сезоне – это очень важный момент.

– Расскажите подробнее о своем голе.

– Я только вышел на лед в той смене, ребята провели хорошую работу, создали этот момент. Мне оставалось лишь найти шайбу, добить в створ.

– Как вы нашли ее?

– Говорят, что тот, кто находится у ворот – тот приходит к голам. Я много времени провел у ворот, не имея хороших моментов. Искал позицию под пас от партнеров или отскок – так и получилось.

– За предсезонку состав «Ак Барса» изменился, команда стала сильнее?

– У «Ак Барса» всегда только одна задача на сезон – Кубок.

Да, команда сильно поменялась, мы провели отличную работу летом и хорошо подготовились к чемпионату. Одна победа есть, будем идти дальше.

– Успели пообщаться с бывшими одноклубниками?

– Вчера встретились с Димой Кагарлицким, с остальными переписывались. Обязательно встретимся, когда «Торпедо» прилетит в Казань, – сказал капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
logoАк Барс
logoТорпедо
logoДмитрий Кагарлицкий
logoКХЛ
logoКубок Гагарина
logoДмитрий Яшкин
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