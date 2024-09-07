Лишка о сигнале бедствия от самолета «Северстали»: «Во время полета ничего не ощущали. Когда приземлились, то увидели много людей, пожарных и полицейских машин»

Адам Лишка рассказал о сигнале бедствия от самолета «Северстали»

Во время перелета команды в Москву на высоте 8550 метров в 60 километрах юго-восточнее Владимира в кабине пилотов самолета Sukhoi Superjet 100 (RA-89119) сработала сигнализация о пожаре в багажном отсеке. Экипаж доложил об этом диспетчерам, предположив, что срабатывание индикации может быть ложным.

Пилоты объявили сигнал бедствия, запросили пожарную бригаду и спрямление маршрута для посадки в Шереметьево. В аэропорту объявили тревогу с синим кодом. Через несколько минут борт совершил благополучную посадку.

«Честно говоря, мы ничего не ощущали во время полета. Когда мы приземлились, то увидели много людей, пожарных и полицейских машин, и тогда только поняли, что что-то случилось. Но в самолете все было нормально.

Думаю, мы не показали своей лучшей игры в матче с «Динамо» (1:3 – Спортс’‘), мы можем выглядеть лучше, чем выглядели сегодня. Мы знали, что там есть мастеровитые игроки, отлично разыгрывают большинство, и мы пропустили два гола в меньшинстве», – сказал словацкий форвард.