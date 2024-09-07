Форвард «Адмирала» Петухов стал автором 1-го хет-трика в новом сезоне КХЛ. Он впервые за карьеру в лиге забросил 3 шайбы за матч
Форвард «Адмирала» Егор Петухов сделал 1-й хет-трик в сезоне КХЛ
30-летний нападающий отметился тремя заброшенными шайбами в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (4:5 ОТ). Хет-трик стал для него первым за карьеру в лиге.
Ранее нападающий выступал за «Барыс» и московское «Динамо». Со статистикой игрока сборной Казахстана можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал КХЛ
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