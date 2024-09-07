Форвард «Адмирала» Петухов стал автором 1-го хет-трика в новом сезоне КХЛ. Он впервые за карьеру в лиге забросил 3 шайбы за матч

Форвард «Адмирала» Егор Петухов сделал 1-й хет-трик в сезоне КХЛ

30-летний нападающий отметился тремя заброшенными шайбами в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (4:5 ОТ). Хет-трик стал для него первым за карьеру в лиге.

Ранее нападающий выступал за «Барыс» и московское «Динамо». Со статистикой игрока сборной Казахстана можно ознакомиться здесь .