Денис Голубев перешел в «Молот». Он стал 3-м победителем МЧМ-2011 в клубе ВХЛ – ранее пришли Игнатович и Кицын

Денис Голубев перешел в «Молот»

33-летний нападающий подписал контракт с пермским клубом, выступающим во Всероссийской хоккейной лиге.

Победитель МЧМ-2011 в составе сборной России в прошлом сезоне выступал за «Адмирал » – 45 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ и 5 (3+2) очков.

Всего в регулярках КХЛ у него 478 игр (также за «Ак Барс», «Ладу», «Амур» и «Сибирь») и 111 (52+59) очков. В плей-офф – 45 игр и 9 (5+4) баллов.

Отметим, что за «Молот » выступают еще два победителя МЧМ-2011 – защитник Максим Игнатович и форвард Максим Кицын .

Фото: сайт «Молота».