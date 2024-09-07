Вей после 2 побед «Авангарда»: «Будем действовать так в дальнейшем – все будет в порядке» 

Линден Вей высказался после победы «Авангарда» над «Нефтехимиком» (4:2)

Ранее омичи обыграли «Сибирь» (2:1) в стартовом матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Мы хорошо выступили на протяжении всего матча. Думаю, что мы набирали ход постепенно в этой игре. Если будем действовать так в дальнейшем, то все будет в порядке.

Упустил два стопроцентных момента в начале и конце игры? Не знаю, как это прокомментировать. Конечно, не хочется оставаться без гола в таких ситуациях. Наверное, за мной теперь должок.

Понятно, что нужно время, для выстраивания химии с партнерами. Но мы уже порядка пяти матчей играем вместе с Галиевым и Макеевым, у нас все лучше и лучше взаимопонимание. Мы уже знаем, кто и где будет, чтобы отдать хорошую передачу», – сказал нападающий «Авангарда ».