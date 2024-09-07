Вей после 2 побед «Авангарда»: «Будем действовать так в дальнейшем – все будет в порядке»
Линден Вей высказался после победы «Авангарда» над «Нефтехимиком» (4:2)
Ранее омичи обыграли «Сибирь» (2:1) в стартовом матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Мы хорошо выступили на протяжении всего матча. Думаю, что мы набирали ход постепенно в этой игре. Если будем действовать так в дальнейшем, то все будет в порядке.
Упустил два стопроцентных момента в начале и конце игры? Не знаю, как это прокомментировать. Конечно, не хочется оставаться без гола в таких ситуациях. Наверное, за мной теперь должок.
Понятно, что нужно время, для выстраивания химии с партнерами. Но мы уже порядка пяти матчей играем вместе с Галиевым и Макеевым, у нас все лучше и лучше взаимопонимание. Мы уже знаем, кто и где будет, чтобы отдать хорошую передачу», – сказал нападающий «Авангарда».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости