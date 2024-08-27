Овечкин о Рябкине: «Мне говорили, что он способный парень. Многие думают, что должны переходить на новый уровень, а когда там оказываются, то получают другие нагрузки»

Александр Овечкин высказался относительно форварда Ивана Рябкина

Нападающий «Вашингтона» и воспитанник «Динамо» посетил презентацию молодежной команды бело-голубых.

– Что можешь сказать про перспективного Ивана Рябкина?

– Я только что с ним познакомился и никогда не видел, как он играл.

Мне говорили, что он способный парень – это дорогого стоит в таком возрасте. Главное, чтобы он постоянно работал над собой и двигался вперед.

Важно пройти этот период без травм и не бежать впереди паровоза.

– Какие качества в молодых игроках ты ценишь?

– Работоспособность и любовь к игре. Главное – играть на команду и приносить пользу коллективу.

– Можешь вспомнить самый ценный совет, который тебе дали в молодом возрасте?

– Все то же самое – не бежать впереди паровоза. Всему свое время. Нужно набраться терпения.

Многие думают, что уже должны переходить на новый уровень, а когда они там оказываются, то получают совсем другой уровень и нагрузки.

Нужно постепенно двигаться к своей цели, – сказал Александр Овечкин.