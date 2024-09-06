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  • Немировски про 1:4 с «Трактором»: «Хотелось бы больше моментов, у «Барыса» есть игроки, кто может забить, но нужно больше создавать шансов»
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Немировски про 1:4 с «Трактором»: «Хотелось бы больше моментов, у «Барыса» есть игроки, кто может забить, но нужно больше создавать шансов»

Дэвид Немировски подвел итоги матча с «Трактором» (1:4).

«Второй период стоил нам игры, пропустили три гола после больших ошибок. В третьем периоде пытались вернуться, задача была не такой сложной, попробовали, но не получилось.

Кирилл Панюков хорошо двигался, ему тяжело, новая команда, провел одну тренировку, все лето провел со сборной. Хотелось бы больше моментов, есть игроки, кто может забить, но нужно больше создавать шансов», – сказал главный тренер «Барыса». 

Опубликовано: Sports
Источник: сайт КХЛ
logoТрактор
logoДэвид Немировски
logoКХЛ
logoБарыс
logoКирилл Панюков
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