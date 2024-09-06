Новичок «Спартака» Биттен о матче с ЦСКА: «Никогда не видел такой поддержки, потрясающая атмосфера. Был удивлен предматчевым шоу от наших фанатов»

Новичок «Спартака» Уилл Биттен оценил поддержку болельщиков в игре с ЦСКА.

Вчера красно-белые на домашнем льду одержали победу в дерби со счетом 4:2. Этот матч стал дебютным в лиге для 26-летнего канадца.

«Я был удивлен предматчевым шоу, которое сделали наши фанаты. Огромный баннер, полные трибуны, которые шумели на протяжении всего матча. Это много значит для хоккеистов.

Никогда не видел такой поддержки, просто потрясающая атмосфера. В моей карьере точно такого не было. Знаю, что ЦСКА – принципиальный соперник для «Спартака», и было приятно порадовать наших фанатов победой», – сказал форвард «Спартака » Уилл Биттен .