Роман Ротенберг: «Задача каждого тренера – общаться с журналистами. Так болельщики чаще будут ходить на трибуны. На закрытые команды они не ходят»
Роман Ротенберг заявил о важности общения тренеров с журналистами
– К началу сезона «Кинопоиск» выпустил фильм о финале Кубка Гагарина. Вы его смотрели?
– Еще не смотрел, но посмотрю обязательно.
– Лиге нужны такие проекты?
– Обязательно нужны. Мы должны быть все открыты.
Задача каждого тренера как можно больше общаться с журналистами. Это возможность для болельщиков больше узнать о команде.
Так они чаще будут ходить на трибуны. На закрытые для журналистов команды болельщики не ходят.
А ради кого мы работаем? Ради болельщиков, ради мальчишек, которые пойдут к хоккейные школы.
Задача каждого тренера и игрока – общаться с журналистами, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт СКА
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