Роман Ротенберг: «Задача каждого тренера – общаться с журналистами. Так болельщики чаще будут ходить на трибуны. На закрытые команды они не ходят»

Роман Ротенберг заявил о важности общения тренеров с журналистами

– К началу сезона «Кинопоиск» выпустил фильм о финале Кубка Гагарина. Вы его смотрели?

– Еще не смотрел, но посмотрю обязательно.

– Лиге нужны такие проекты?

– Обязательно нужны. Мы должны быть все открыты.

Задача каждого тренера как можно больше общаться с журналистами. Это возможность для болельщиков больше узнать о команде.

Так они чаще будут ходить на трибуны. На закрытые для журналистов команды болельщики не ходят.

А ради кого мы работаем? Ради болельщиков, ради мальчишек, которые пойдут к хоккейные школы.

Задача каждого тренера и игрока – общаться с журналистами, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.