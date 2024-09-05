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  • Роман Ротенберг: «Задача каждого тренера – общаться с журналистами. Так болельщики чаще будут ходить на трибуны. На закрытые команды они не ходят»
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Роман Ротенберг: «Задача каждого тренера – общаться с журналистами. Так болельщики чаще будут ходить на трибуны. На закрытые команды они не ходят»

Роман Ротенберг заявил о важности общения тренеров с журналистами

– К началу сезона «Кинопоиск» выпустил фильм о финале Кубка Гагарина. Вы его смотрели?

– Еще не смотрел, но посмотрю обязательно.

– Лиге нужны такие проекты?

– Обязательно нужны. Мы должны быть все открыты.

Задача каждого тренера как можно больше общаться с журналистами. Это возможность для болельщиков больше узнать о команде.

Так они чаще будут ходить на трибуны. На закрытые для журналистов команды болельщики не ходят.

А ради кого мы работаем? Ради болельщиков, ради мальчишек, которые пойдут к хоккейные школы.

Задача каждого тренера и игрока – общаться с журналистами, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт СКА
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