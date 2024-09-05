Экс-защитник «Далласа» Голигоски завершил карьеру после 17 сезонов в НХЛ. Он выиграл Кубок Стэнли с «Питтсбургом» и провел 1078 матчей в лиге

Алекс Голигоски объявил о завершении игровой карьеры

Американец решил завершить с профессиональным хоккеем в 39 лет.

Защитник провел в НХЛ 17 сезонов.

Он выступал за «Питтсбург », «Даллас », «Аризону» и «Миннесоту», проведя 1078 матчей в лиге и набрав 475 (87+388) очков за результативность.

В плей-офф Голигоски провел 47 игр и отметился 21 (7+14) баллом.

Алекс является обладателем Кубка Стэнли в составе «Пингвинс» в сезоне-2008/09.