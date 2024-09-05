Экс-защитник «Далласа» Голигоски завершил карьеру после 17 сезонов в НХЛ. Он выиграл Кубок Стэнли с «Питтсбургом» и провел 1078 матчей в лиге
Алекс Голигоски объявил о завершении игровой карьеры
Американец решил завершить с профессиональным хоккеем в 39 лет.
Защитник провел в НХЛ 17 сезонов.
Он выступал за «Питтсбург», «Даллас», «Аризону» и «Миннесоту», проведя 1078 матчей в лиге и набрав 475 (87+388) очков за результативность.
В плей-офф Голигоски провел 47 игр и отметился 21 (7+14) баллом.
Алекс является обладателем Кубка Стэнли в составе «Пингвинс» в сезоне-2008/09.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
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