Защитник «Амура» Ли о России: «Для меня честь быть гражданином, круто, что мне предложили паспорт. Надеюсь жить в Хабаровске еще долго, мог бы работать здесь тренером после завершения карьеры»

Кэмерон Ли заявил, что мог бы жить в России после завершения игровой карьеры

– Как у вас дома относятся к тому, что вы живете и играете в России?

– Меня не беспокоит, если кто-то отзывается негативно. Я здесь, чтобы играть в хоккей, и делаю то, что мне нравится.

– Что люди в Америке спрашивают о России?

– Спрашивают, как это – жить в России. Я всегда говорю, что это потрясающий опыт. Мне очень нравится жить и играть здесь в хоккей. КХЛ – одна из лучших лиг в мире, и я рад, что выступаю здесь.

– Скоро будет год, как вы стали гражданином России. Чувствуете изменения в своей жизни?

– Для меня честь быть гражданином России. Очень круто, что мне предложили получить паспорт, это значит, что меня видят в команде на длительный срок. Я благодарен за такое доверие. Надеюсь играть в «Амуре» и жить в Хабаровске еще долго.

– Не думали даже остаться в России после окончания карьеры?

– Почему бы и нет? После окончания карьеры я мог бы проводить тренировочные лагеря, стать тренером и работать здесь, в России. Но пока я не заглядываю далеко в будущее и хочу играть как можно дольше, – сказал защитник «Амура ».