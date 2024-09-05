Защитник «Амура» Ли о России: «Для меня честь быть гражданином, круто, что мне предложили паспорт. Надеюсь жить в Хабаровске еще долго, мог бы работать здесь тренером после завершения карьеры»
– Как у вас дома относятся к тому, что вы живете и играете в России?
– Меня не беспокоит, если кто-то отзывается негативно. Я здесь, чтобы играть в хоккей, и делаю то, что мне нравится.
– Что люди в Америке спрашивают о России?
– Спрашивают, как это – жить в России. Я всегда говорю, что это потрясающий опыт. Мне очень нравится жить и играть здесь в хоккей. КХЛ – одна из лучших лиг в мире, и я рад, что выступаю здесь.
– Скоро будет год, как вы стали гражданином России. Чувствуете изменения в своей жизни?
– Для меня честь быть гражданином России. Очень круто, что мне предложили получить паспорт, это значит, что меня видят в команде на длительный срок. Я благодарен за такое доверие. Надеюсь играть в «Амуре» и жить в Хабаровске еще долго.
– Не думали даже остаться в России после окончания карьеры?
– Почему бы и нет? После окончания карьеры я мог бы проводить тренировочные лагеря, стать тренером и работать здесь, в России. Но пока я не заглядываю далеко в будущее и хочу играть как можно дольше, – сказал защитник «Амура».
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