Карандин о Шипачеве в минском «Динамо»: «Это не только большой хоккей, но и политика. Его успехи и рекорды будут дополнительно объединять наши братские страны» 

Юрий Карандин высказался о переходе Вадима Шипачева в минское «Динамо»

– Как восприняли переход Шипачева в минское «Динамо»?

– Сейчас в КХЛ два-три больших мастера на всю лигу. Не могу понять, как в такой ситуации «Ак Барс» умудрился отпустить такого умного игрока.

Думаю, что в Минске его по достоинству оценят. Считаю, что Шипачев в Беларуси – это не только большой хоккей, но еще и политика. Успехи Шипачева, его рекорды будут дополнительно объединять наши братские страны. В этом, кстати, одна из главных задач спорта.

Еще я надеюсь, что КХЛ обратит достойное внимание на гонку Шипачева за Мозякиным. Честно говоря, у нас в газетах, на телевидении и на радио в основном обсуждается всякая околохоккейная чепуха. Хочется, чтобы больше говорили об игре, голах и комбинациях. Рекорд Шипачева – на годы, осветите его достойно! – сказал бывший советский арбитр.