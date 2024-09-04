Набоков о драфте НХЛ: «В шоке, что выбрали во втором раунде, я же «старенький». В конце сезона многие скауты из НХЛ звонили, проводили интервью»

Илья Набоков был удивлен, что его выбрали во 2-м раунде драфта НХЛ

21-летний вратарь «Металлурга » был задрафтован «Колорадо » во втором раунде под общим 38-м номером.

«Конечно, смотрел драфт. К сожалению, не получилось полететь, у меня не было американской визы, но я следил онлайн. Был удивлен, что меня выбрали во втором раунде. Я же «старенький» для драфта, думал, что меня заберут только в последних раундах.

А в итоге выбрали достаточно высоко. Был в шоке, что выбрали так рано. Мне сразу позвонили, поздравили, сказали: «Добро пожаловать в организацию».

В сезоне общался с некоторыми скаутами клубов НХЛ , но немного. А вот после его окончания очень многие представители команд звонили, проводили небольшие интервью», – сказал вратарь «Металлурга».