Директор «Металлурга» о Набокове: «В приоритете – остаться на следующий год. Будем вести переговоры»

Сергей Гомоляко высказался о контракте Ильи Набокова.

Действующий договор 21-летнего голкипера и «Металлурга» рассчитан до завершения сезона-2024/25.

На драфте НХЛ-2024 вратаря задрафтовал « » под общим 38-м номером во втором раунде.

«Мы встречались с агентом, разговаривали. В приоритете Ильи – остаться еще на следующий год.

Будем вести переговоры. Ближе к новому году будет понимание», – сказал спортивный директор « » .