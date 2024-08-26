Директор «Металлурга» о Набокове: «В приоритете – остаться на следующий год. Будем вести переговоры»
Сергей Гомоляко высказался о контракте Ильи Набокова.
Действующий договор 21-летнего голкипера и «Металлурга» рассчитан до завершения сезона-2024/25.
На драфте НХЛ-2024 вратаря задрафтовал «Колорадо» под общим 38-м номером во втором раунде.
«Мы встречались с агентом, разговаривали. В приоритете Ильи – остаться еще на следующий год.
Будем вести переговоры. Ближе к новому году будет понимание», – сказал спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко.