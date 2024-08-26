Директор «Металлурга» о Набокове: «В приоритете – остаться на следующий год. Будем вести переговоры»

Теги Металлург Мг Колорадо Сергей Гомоляко НХЛ КХЛ Илья Набоков Хоккей

Сергей Гомоляко высказался о контракте Ильи Набокова.

Действующий договор 21-летнего голкипера и «Металлурга» рассчитан до завершения сезона-2024/25.

На драфте НХЛ-2024 вратаря задрафтовал «Колорадо» под общим 38-м номером во втором раунде.

«Мы встречались с агентом, разговаривали. В приоритете Ильи – остаться еще на следующий год.

Будем вести переговоры. Ближе к новому году будет понимание», – сказал спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко.

5 комментариев
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Посмотрим, как пройдёт нынешний сезон. Безусловно, Илья провёл фантастический сезон, но нужно, чтобы такой уровень сохранялся годами. Вратарям некуда спешить, лучше как Сорокин, ехать на место в основу клуба НХЛ.
+5
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+5
Ответ Иван Буренков
Посмотрим, как пройдёт нынешний сезон. Безусловно, Илья провёл фантастический сезон, но нужно, чтобы такой уровень сохранялся годами. Вратарям некуда спешить, лучше как Сорокин, ехать на место в основу клуба НХЛ.
Согласен с вами полностью !
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Ехать надо сразу, одну высоту взял, замахнулся на следующую, смысл топтаться на месте! Тем более конкуренты в Колорадо не стабильны.
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Я согласен, что спешить не стоит, но чемпионское окно у лавин не бесконечное. Вратарские проблемы там - тоже. Будем откровенны - Георгиев играет нормально, но с очевидным room to grow. Поэтому либо следующий сезон, либо через один. И его точно будут звать - главное сохранить уровень…
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Ответ Иван Буренков
Посмотрим, как пройдёт нынешний сезон. Безусловно, Илья провёл фантастический сезон, но нужно, чтобы такой уровень сохранялся годами. Вратарям некуда спешить, лучше как Сорокин, ехать на место в основу клуба НХЛ.
Бабаев будет торопить
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