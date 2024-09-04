Маршанд перенес 3 операции в межсезонье – на локте, пахе и брюшной полости. 36-летний форвард «Бостона» хочет участвовать в тренировочном лагере

Брэд Маршанд перенес три операции в это межсезонье.

Первая заключалась в восстановлении разорванного сухожилия локтевого сустава. Еще две операции были сделаны на брюшной полости и пахе.

«Я травмировал руку прошлым летом и играл так в течение года. Решил, что если она продолжит беспокоить меня, то я сделаю операцию в межсезонье.

Два других повреждения я получил за месяц до конца сезона. Они продолжали беспокоить меня, так что я решил, что займусь ими», – сказал форвард «Бостона » Брэд Маршанд .

Отмечается, что 36-летний капитан команды вернулся к тренировкам две недели назад и хочет участвовать в тренировочном лагере клуба, который начнется 18 сентября.