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1
Собери команду своей мечты

Выбери три пятерки (3 нападающих, 2 защитника) и двух вратарей, уложившись в бюджет 20 000.
Чем лучше выступают хоккеисты, тем быстрее растет их цена по ходу сезона.

2
Создавай и вступай в лиги

Соревнуйся с друзьями или коллегами
в собственной лиге. Позвать друзей:

3
Совершай обмены, когда хочешь

Игроков можно продавать и покупать в любой момент между их
матчами, но не чаще 5 раз в неделю.

4
Выигрывай призы
узнать
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о призах PlayStation 4 Slim узнать
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о призах Фирменные
футболки Sports.ru
5
видео-гид по Fantasy Football

Главный редактор Sports.ru Юрий Дудь
рассказывает о правилах игры в Fantasy Football

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