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Выбери три пятерки (3 нападающих, 2 защитника) и двух вратарей, уложившись в бюджет 20 000.
Чем лучше выступают хоккеисты, тем быстрее растет их цена по ходу сезона.
Соревнуйся с друзьями или коллегами
в собственной лиге. Позвать друзей:
Игроков можно продавать и покупать в любой момент между их матчами, но не чаще 5 раз в неделю.
Главный редактор Sports.ru Юрий Дудь
рассказывает о правилах игры в Fantasy Football