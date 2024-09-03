Генменеджер «Торпедо»: «У нас не было задачи избавиться от Сизова. Мне не до конца понятна эта схема с транзитом, но все клубы остались довольны»
Вадим Аверкин прокомментировал обмен Антона Сизова из «Торпедо»
Нижегородцы обменяли хоккеиста в «Металлург», после чего уральцы обменяли защитника в «Динамо».
«По Антону Сизову шли долгие переговоры с «Динамо», и мы не смогли договориться.
Нам были не интересны их предложения, они не соглашались на наши.
У нас не было задачи избавиться от Сизова, поэтому все так затянулось. Потом «Металлург» вышел с предложением.
Мне не до конца понятна эта схема с транзитом, но все клубы в итоге остались довольны», – сказал генеральный менеджер «Торпедо» Вадим Аверкин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
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