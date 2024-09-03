Генменеджер «Торпедо»: «У нас не было задачи избавиться от Сизова. Мне не до конца понятна эта схема с транзитом, но все клубы остались довольны»

Вадим Аверкин прокомментировал обмен Антона Сизова из «Торпедо»

Нижегородцы обменяли хоккеиста в «Металлург », после чего уральцы обменяли защитника в «Динамо ».

«По Антону Сизову шли долгие переговоры с «Динамо», и мы не смогли договориться.

Нам были не интересны их предложения, они не соглашались на наши.

У нас не было задачи избавиться от Сизова, поэтому все так затянулось. Потом «Металлург» вышел с предложением.

Мне не до конца понятна эта схема с транзитом, но все клубы в итоге остались довольны», – сказал генеральный менеджер «Торпедо » Вадим Аверкин.