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Адам Лишка: «Когда играю против словаков из других команд, хочу показать, что я лучший словак в КХЛ»

Адам Лишка рассказал, что с особым настроем играет против словаков в КХЛ

«Когда играю против словаков из других команд, хочу показать, что я тут [в КХЛ] лучший словак.

Бывает такое», – сказал словацкий нападающий «Северстали» Адам Лишка.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
logoСеверсталь
logoКХЛ
logoАдам Лишка
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