Адам Лишка: «Когда играю против словаков из других команд, хочу показать, что я лучший словак в КХЛ»

Адам Лишка рассказал, что с особым настроем играет против словаков в КХЛ

«Когда играю против словаков из других команд, хочу показать, что я тут [в КХЛ ] лучший словак. Бывает такое», – сказал словацкий нападающий «Северстали » Адам Лишка .