Адам Лишка: «Когда играю против словаков из других команд, хочу показать, что я лучший словак в КХЛ»
Адам Лишка рассказал, что с особым настроем играет против словаков в КХЛ
«Когда играю против словаков из других команд, хочу показать, что я тут [в КХЛ] лучший словак.
Бывает такое», – сказал словацкий нападающий «Северстали» Адам Лишка.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
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