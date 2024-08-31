Иванов о Радулове в «Локомотиве»: «Легенда российского хоккея, очень яркий игрок, всегда заряжен. Это было неожиданно, первая мысль: «Вау»

Георгий Иванов прокомментировал переход Александра Радулова в «Локомотив»

– Следили за трансферным рынком? Как вам усиления других команд?

– Нет, мне это особо неинтересно.

– Но все-таки: был ли трансфер, который удивил?

– Трансфер Сани Радулова в «Локомотив». Если честно, это было неожиданно.

Никто в команде не знал о переговорах, игроки «Локомотива» о переходе узнали из новостей. Для меня – это легенда российского хоккея, очень яркий игрок, всегда заряжен только на победу.

Даже сейчас на каждой тренировке Радулов доказывает, что хочет побеждать.

– О чем вы подумали, когда узнали, что он станет вашим одноклубником?

– Первая мысль была: «Вау». Очень неожиданно это все случилось.

– Что скажете о другом новичке Байроне Фроузе?

– Нам такого игрока не хватало.

Фроуз – хорош на точке, здорово играет под воротами. У него есть этот узнаваемый североамериканский агрессивный стиль.

Он хорошо влился в коллектив, у нас есть ребята, кто хорошо говорит по-английски. Они подсказывают Фроузу, – сказал нападающий «Локомотива » Георгий Иванов .