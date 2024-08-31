Иванов о Радулове в «Локомотиве»: «Легенда российского хоккея, очень яркий игрок, всегда заряжен. Это было неожиданно, первая мысль: «Вау»
– Следили за трансферным рынком? Как вам усиления других команд?
– Нет, мне это особо неинтересно.
– Но все-таки: был ли трансфер, который удивил?
– Трансфер Сани Радулова в «Локомотив». Если честно, это было неожиданно.
Никто в команде не знал о переговорах, игроки «Локомотива» о переходе узнали из новостей. Для меня – это легенда российского хоккея, очень яркий игрок, всегда заряжен только на победу.
Даже сейчас на каждой тренировке Радулов доказывает, что хочет побеждать.
– О чем вы подумали, когда узнали, что он станет вашим одноклубником?
– Первая мысль была: «Вау». Очень неожиданно это все случилось.
– Что скажете о другом новичке Байроне Фроузе?
– Нам такого игрока не хватало.
Фроуз – хорош на точке, здорово играет под воротами. У него есть этот узнаваемый североамериканский агрессивный стиль.
Он хорошо влился в коллектив, у нас есть ребята, кто хорошо говорит по-английски. Они подсказывают Фроузу, – сказал нападающий «Локомотива» Георгий Иванов.
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