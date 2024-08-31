Максим Третьяк о давлении из-за фамилии: «Всегда ожидаю его, но что поделать? Играю, работаю, делаю работу и выполняю тренерское задание»

Максим Третьяк ответил на вопрос о давлении из-за своей фамилии

– В «Ладе» хорошая вратарская бригада Подъяпольский – Трушков. Не боялись конкуренции, подписывая контракт?

– Я не боялся конкуренции, потому что она во вратарском цехе – это хорошо для команды. Никто не хочет уступать, все хотят выигрывать.

Поэтому надеюсь, что мы своей конкуренцией принесем пользу. Самое главное, что она у нас добротная, и все мы нормально общаемся.

– На вас, как всегда, будет много давления из-за фамилии...

– Конечно, я всегда ожидаю его. Это было, есть и будет. Но что поделать?

Играю, работаю, делаю свою работу и выполняю тренерское задание, – сказал голкипер «Лады» Максим Третьяк , внук президента ФХР Владислава Третьяка.