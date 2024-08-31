Максим Третьяк о давлении из-за фамилии: «Всегда ожидаю его, но что поделать? Играю, работаю, делаю работу и выполняю тренерское задание»
Максим Третьяк ответил на вопрос о давлении из-за своей фамилии
– В «Ладе» хорошая вратарская бригада Подъяпольский – Трушков. Не боялись конкуренции, подписывая контракт?
– Я не боялся конкуренции, потому что она во вратарском цехе – это хорошо для команды. Никто не хочет уступать, все хотят выигрывать.
Поэтому надеюсь, что мы своей конкуренцией принесем пользу. Самое главное, что она у нас добротная, и все мы нормально общаемся.
– На вас, как всегда, будет много давления из-за фамилии...
– Конечно, я всегда ожидаю его. Это было, есть и будет. Но что поделать?
Играю, работаю, делаю свою работу и выполняю тренерское задание, – сказал голкипер «Лады» Максим Третьяк, внук президента ФХР Владислава Третьяка.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости