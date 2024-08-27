Защитник «Трактора» Телегин подправил шайбу коньком в свои ворота после наброса от борта в матче с «Ладой»

Сергей Телегин курьезно отправил шайбу в свои ворота в матче «Трактора»

Команда тренера Бенуа Гру победила «Ладу» (4:3 ОТ) в игре Кубка губернатора Челябинской области.

Уральцы пропустили в начале первого периода – на второй минуте гол записали на счет Никиты Михайлова.

Форвард Лады с левого фланга забросил шайбу в сторону ворот соперника, после чего случился рикошет от конька защитника Сергея Телегина , в результате чего шайба попала в ворота Сергея Мыльникова.