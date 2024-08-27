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Защитник «Трактора» Телегин подправил шайбу коньком в свои ворота после наброса от борта в матче с «Ладой»

Сергей Телегин курьезно отправил шайбу в свои ворота в матче «Трактора»

Команда тренера Бенуа Гру победила «Ладу» (4:3 ОТ) в игре Кубка губернатора Челябинской области.

Уральцы пропустили в начале первого периода – на второй минуте гол записали на счет Никиты Михайлова.

Форвард Лады с левого фланга забросил шайбу в сторону ворот соперника, после чего случился рикошет от конька защитника Сергея Телегина, в результате чего шайба попала в ворота Сергея Мыльникова.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sports
logoЛада
logoТрактор
видео
logoКХЛ
Кубок губернатора Челябинской области
logoНикита Михайлов
logoСергей Мыльников 1999
logoСергей Телегин
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