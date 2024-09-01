Карпов о профсоюзе в КХЛ: «Который был, такого точно не надо. Но чтобы узнать, какой он будет, должны годы пройти»
Максим Карпов высказался о возможности создания нового профсоюза в КХЛ.
Предыдущий профсоюз игроков существовал с 2008 по 2020 год, а его работа критиковалась многими хоккеистами лиги.
– В какой момент поняли, что ваши пути с «Магниткой» разойдутся?
– По-моему, агент сказал мне об этом через неделю после окончания плей-офф, если я не ошибаюсь.
– Не видите ли необходимость в появлении профсоюза игроков?
– Который был, такого точно нам не надо. А чтобы узнать, какой будет, должны годы пройти, чтобы он себя показал, – сказал форвард «Сибири» Максим Карпов.
Карпов о копировании чемпионов в КХЛ: «Каждый год одно и то же. «Авангард» выиграл – все набирали больших игроков, Казань победила – от обороны стали играть»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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