Экс-форвард «Тампы» Джонсон подписал просмотровый контракт с «Бостоном»

Тайлер Джонсон подписал просмотровый контракт с «Бостоном».

34-летний форвард является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй » (2020 и 2021 год).

Прошлый сезон Джонсон провел в «Чикаго ». На его счету 31 (17+14) очков в 67 матчах при полезности «минус 36».

За всю карьеру в НХЛ нападающий провел 738 игр в регулярных чемпионатах и 116 матчей в плей-офф, суммарно набрав 496 (225+271) баллов за результативность.