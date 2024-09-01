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Экс-форвард «Тампы» Джонсон подписал просмотровый контракт с «Бостоном»

Тайлер Джонсон подписал просмотровый контракт с «Бостоном».

34-летний форвард является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй» (2020 и 2021 год).

Прошлый сезон Джонсон провел в «Чикаго». На его счету 31 (17+14) очков в 67 матчах при полезности «минус 36».

За всю карьеру в НХЛ нападающий провел 738 игр в регулярных чемпионатах и 116 матчей в плей-офф, суммарно набрав 496 (225+271) баллов за результативность.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Faceoff
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